Невдалий старт: кросовер Faraday Future "завис" посеред сцени

Китайський електрокар, який позиціюють як конкурента Tesla, потрапив у курйозну ситуацію просто під час дебютної презентації.

Машина перестала реагувати на команди під час презентації автопілота.

Пізніше китайці пояснили причину збою. Мовляв, у всьому винен дах приміщення, у якому проходила презентація. Він поглинав сигнали. Через це режим автопілота не вмикався.

Читайте також: Скільки нових автомобілів купили українці у 2016 році та яким маркам віддавали перевагу

Творці електромобіля раніше з гордістю повідомляли, що машина розганяється до 60 кілометрів на годину всього за дві секунди. Це швидше, ніж американська Tesla.