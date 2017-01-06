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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Невдалий старт: кросовер Faraday Future "завис" посеред сцени

21:42, сьогодні 637 Читать новость на русском
Faraday Future
Faraday Future / Screenshot

Китайський електрокар, який позиціюють як конкурента Tesla, потрапив у курйозну ситуацію просто під час дебютної презентації.

Машина перестала реагувати на команди під час презентації автопілота.

Пізніше китайці пояснили причину збою. Мовляв, у всьому винен дах приміщення, у якому проходила презентація. Він поглинав сигнали. Через це режим автопілота не вмикався.

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Творці електромобіля раніше з гордістю повідомляли, що машина розганяється до 60 кілометрів на годину всього за дві секунди. Це швидше, ніж американська Tesla.

Теги: Розробки екологія LifeStyle
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