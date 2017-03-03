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Невдовзі іноземцям стане простіше в'їжджати в Україну

20:06, сьогодні 250 Читать новость на русском
Іноземці потраплятимуть до України за спрощеним режимом
Іноземці потраплятимуть до України за спрощеним режимом / IFMSA

На початку квітня буде спрощено візовий режим для в'їзду іноземців до України.

Про це розповів начальник Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, повідомляє "Уніан".

Він зауважив, що 2 лютого було "оприлюднено постанову уряду", якою затверджено зміни до правил в'їзду іноземців до України і транзитного проїзду через її територію.

Змінами, зокрема, передбачено скорочення терміну оформлення віз для іноземців, у терміновому порядку її можна отримати до 5 днів (раніше такий термін сягав до 15 днів).

За словами Кирилича, при звичайному оформленні візи такий термін становить до 10 днів.

Представник МЗС також розповів, що постановою встановлюється єдина тарифна ставка збору за оформлення віз – 65 доларів. Він наголосив, що така ставка діятиме для візи незалежно від її кратності, терміновості, а також терміну дії.

Кирилич також поінформував, що за новими правилами будь-який громадянин України, засвідчивши своє запрошення нотаріально, може запросити іноземця для відвідання країни, тобто спрощується процедура.

Новими правилами передбачено розширити перелік країн, громадяни яких матимуть можливість оформити візу у пункті перетину державного кордону України.

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Відповідно до постанови, зазначив Кирилич, "така кількість країн складає 23 одиниці". За його словами, це означає, що, зокрема, громадяни Китаю, Австралії чи Колумбії, прибувши в аеропорт "Бориспіль", на місці зможуть оформити і отримати візу.

Представник МЗС також повідомив, що новими правилами передбачено збільшення терміну дії національної української візи до 90 днів. Він нагадав, що за старими правилами, такий термін становив 45 днів.

Крім того, постановою затверджено нову термінологію у справі оформлення віз, тобто вводиться поняття електронної візи. Кирилич зазначив, що "це не означає, що ця електронна віза буде завтра чи післязавтра, а це всього лише унормовано таке поняття".

Він зауважив, що постанова набуває чинності через 30 днів. У цей період буде створено робочу групу, яка відпрацьовуватиме механізм оформлення електронних віз.

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Зазначається, що іноземці, які мають статус закордонного українця, їх діти та члени їх родин отримуватимуть довгострокові візи до 5 років.

Кирилич зауважив, що загалом оформлювати візи для в'їзду в Україну повинні громадяни понад 60 країн.

Теги: Україна МЗС України
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