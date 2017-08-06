Невідомі кинули в магазин коктейль Молотова у Харкові: спалахнула пожежа

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
В ніч на 6 серпня невідомі особи кинули в магазин пляшку з займистою речовиною. Внаслідок цього в магазині спалахнула пожежа.
Як повідомляють у поліції, інцидент стався на Олександрівському проспекту.
В магазині спалахнула пожежа, загальна площа займання становила близько 25 квадратних метри. Рятувальники ліквідували пожежу.
Читайте також: Mercedes влетів у зупинку з людьми у Харкові, є загиблий
У поліції уточнюють, що, на щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає. Сума збитку встановлюється.
Зловмисників підозрюють у порушенні статті "Умисне знищення або пошкодження майна". Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.