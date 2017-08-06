Невідомі кинули в магазин коктейль Молотова у Харкові: спалахнула пожежа

В ніч на 6 серпня невідомі особи кинули в магазин пляшку з займистою речовиною. Внаслідок цього в магазині спалахнула пожежа.

Як повідомляють у поліції, інцидент стався на Олександрівському проспекту. В магазині спалахнула пожежа, загальна площа займання становила близько 25 квадратних метри. Рятувальники ліквідували пожежу. Читайте також: Mercedes влетів у зупинку з людьми у Харкові, є загиблий У поліції уточнюють, що, на щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає. Сума збитку встановлюється. Зловмисників підозрюють у порушенні статті "Умисне знищення або пошкодження майна". Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.