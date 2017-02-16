Невідомі облили "кров'ю" Інститут нацпам'яті В'ятровича

У Києві невідомі вандали облили червоною фарбою вхід до Інституту національної пам'яті, який очолює відомий історик Володимир В'ятрович.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу Оксана Тропотяга з місця події.

За її словами, місце інциденту наразі охороняють правоохоронці, які чекають на опергрупу.

Також співробітники поліції з посиланням на очевидців зазначили, нападники приїхали на червоній машині, розлили "кров", а опісля покидали все та поїхали геть.

До слова, вандали після себе залишили наклейки організації "Слов’янська варта".

Володимир В’ятрович уже прокоментував інцидент. На його думку такий псевдозахід провели ті, хто раніше напав на нього.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Києві група молодиків у масках накинулась з кулаками на голову Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Згодом очільник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив про трьох затриманих.