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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Невідомі облили "кров'ю" Інститут нацпам'яті В'ятровича

17:48, сьогодні 369 Читать новость на русском
Місце нападу на офіс Інституту нацпам'яті
Місце нападу на офіс Інституту нацпам'яті / 24 Канал

У Києві невідомі вандали облили червоною фарбою вхід до Інституту національної пам'яті, який очолює відомий історик Володимир В'ятрович.

Про це повідомляє кореспондент 24 Каналу Оксана Тропотяга з місця події.

За її словами, місце інциденту наразі охороняють правоохоронці, які чекають на опергрупу.

Інститут Нацпам'яті, напад, Київ

Також співробітники поліції з посиланням на очевидців зазначили, нападники приїхали на червоній машині, розлили "кров", а опісля покидали все та поїхали геть.

До слова, вандали після себе залишили наклейки організації "Слов’янська варта".

Інститут Нацпам'яті, напад, Київ

Володимир В’ятрович уже прокоментував інцидент. На його думку такий псевдозахід провели ті, хто раніше напав на нього.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що у Києві група молодиків у масках накинулась з кулаками на голову Інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Згодом очільник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив про трьох затриманих.

Теги: Україна Київ Поліція протести
Джерело: 24 Канал
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