Невідомі обстріляли ресторан у Стамбулі

У Туреччині двоє невідомих обстріляли ресторан в одному з районів Стамбула Фатіх.
Про це повідомляє Daily Star.
За даними видання, внаслідок нападу кілька людей отримали поранення.
Місцеві джерела зазначають, що стрілянина є "внутрішніми розбірками і не пов'язана з тероризмом". За даними ЗМІ, ситуація розглядається як поодинокий випадок.
Читайте також: Туреччина затримала росіян, які ймовірно причетні до теракту у Стамбулі
За повідомленням SaudiNews, внаслідок інциденту поранено трьох людей, одна з них перебуває у критичному стані.
Інших деталей щодо обстрілу не повідомляється.
До слова, внаслідок нападу в новорічну ніч на нічний клуб Стамбула загинули 39 людей. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".
Коментарі