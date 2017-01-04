Невідомі обстріляли ресторан у Стамбулі

У Туреччині двоє невідомих обстріляли ресторан в одному з районів Стамбула Фатіх.

Про це повідомляє Daily Star.

За даними видання, внаслідок нападу кілька людей отримали поранення.

Місцеві джерела зазначають, що стрілянина є "внутрішніми розбірками і не пов'язана з тероризмом". За даними ЗМІ, ситуація розглядається як поодинокий випадок.

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За повідомленням SaudiNews, внаслідок інциденту поранено трьох людей, одна з них перебуває у критичному стані.

Інших деталей щодо обстрілу не повідомляється.

До слова, внаслідок нападу в новорічну ніч на нічний клуб Стамбула загинули 39 людей. Відповідальність за теракт взяла на себе "Ісламська держава".