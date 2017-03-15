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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
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БЛОКАДА ВОЛОДИМИР ПАРАСЮК ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Невідомі раніше фото Гітлера виставлять на аукціоні за 18 тисяч доларів

03:56, сьогодні 153 Читать новость на русском

Альбом, знайдений ще 1945 році, складається з 73 фотографій.

Фотоальбом, фото в якому ніколи не публікувались раніше, виставлять на аукціоні у Великій Британії: торги пройдуть в середу, 15 березня, а оціночна вартість лота становить близько 18 тисяч доларів, пише Reuters.

За словами консультанта аукціонного будинку C&T Auctions Тіма Харпера, цей альбом був знайдений в 1945 році в спальні Єви Браун, а зараз є власністю колекціонера, ім'я якого не уточнюється. Альбом складається з 73 знімків: на деяких з яких Гітлер зображений під час відпочинку.

Всі ці фотографії явно були зроблені кимось із найближчого оточення фюрера. Знімки, які є в альбомі, дуже особисті, природні і розслаблені – навряд чи їх дозволили б коли-небудь опублікувати,
– відзначили в C & T Auctions.

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Теги: Фотоновини Історія LifeStyle
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