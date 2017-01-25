Невідомі розбили та обікрали авто з пакунками для бійців АТО

У Львові зловмисники пограбували мікроавтобус з речами, призначеними для військових на передовій.

Про це повідомила член ІВС "Допоможемо нашим захисникам разом" і БФ "Будуємо Україну разом" Уляна Кузик на своїй сторінці у Facebook.

Інцидент стався вночі у залізничному районі міста на вулиці Головатого, 9, де був припаркований бус.

За словами волонтерки, машина була припаркована біля дверей до під’їзду. Невідомі розбили скло і вкрали все, що було у мікроавтобусі.

"Вкрали все: передачі на АТО, які отримали на днях з Італії; передачі, які зготувала, щоб передати сьогодні поштою хлопцям, медикаменти хлопцям на велику суму; каву, рукавиці, продукти та інше. А також – інструменти чоловіка та страхівку", – йдеться у дописі.

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