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Невідомі у Києві пошкодили пам’ятник Миколі Щорсу

12:03, сьогодні 34 Читать новость на русском

У Києві невідомі відпиляли ногу коню з пам'ятника Миколі Щорсу. Скульптура самого Щорса ціла.

Коли саме пошкодили пам'ятник, поки невідомо.

Пам'ятник радянському діячу, коменданту Києва Миколі Щорсу встановили 63 роки тому. І хоч скульптура мала статус пам'ятки мистецтв, в рамках декомунізацію її планували знести. Радикально налаштовані активісти кілька разів намагались зробити це самотужки. Мовляв, Щорс пролив багато української крові і сприяв утвердженню більшовизму в Україні.

Діячі мистецтва запевняли, що руйнувати пам'ятник не можна, адже це одна з найкращих кінних скульптур в Україні. Її треба зберегти для музею тоталітаризму.

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Нагадаємо, мер міста Віталій Кличко обіцяв торік демонтувати пам'ятник до Дня незалежності. Однак його лише з усіх боків обнесли жовто-блакитною тканиною.

Теги: Київ декомунізація
Джерело: 24 Канал
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