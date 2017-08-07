Невідомі влаштували стрілянину на трасі під Миколаєвом: є постраждалі

Ввечері, 6 серпня, на трасі поблизу Миколаєва невідомі напали на автомобіль. Злочинці відкрили стрілянину та нанесли ножові поранення водію та пасажиру.

Як повідомляє місцеве видання, двоє чоловіків намагалися кинутися під авто. Коли водій зупинився, то один із нападників дістав ніж та здійснив кілька ударів по водію.

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Інший нападник був озброєний травматичним пістолетом. Він кілька разів вистрели в пасажира та водія. Після нападу невідомі втекли з місця події, в бік Одеси.



Кривавий напад на трасі під Миколаєвом

Пасажира та водія госпіталізували. На місці інциденту працює поліція.