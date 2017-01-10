Невідомі з перебинтованими головами зірвали засідання суду щодо "беркутівців"

Група невідомих активістів зірвали судове засідання у справі п'яти колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут".

Як передає кореспондент 24 Каналу із місця події, під час перерви у слуханні справи про вбивства майданівців 20 лютого 2014 року до суду увірвалися активісти. Вони заявили, що начебто належать до цивільного корпусу "Азов" та організації "С-14".

"Активісти" тримали в руках плакати "Винні мають бути покарані" і "Коли суд схаменеться?" і скандували "Суд, покарай вбивць!". Невідомі влаштували словесні перепалки з учасниками судового процесу.

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Окрім того, невідомі перебинтували собі головами червоними пов’язками. За їхніми словами, це символізує кров на Майдані.

Через таку акцію засідання було закрито, а розгляд справи перенесли на 17 січня.

Нагадаємо, Святошинський суд Києва розглядає справу стосовно п'яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" – Олександра Маринченко, Сергія Тамтури, Олега Янишевського, Павла Аброськіна і Сергія Зінченка, яких звинувачують у розстрілі 48 активістів євромайдан на вулиці Інститутській в Києві 20 лютого 2014 року.