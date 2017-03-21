Невідомий кинув гранату в аптеку у Харкові

В ніч на 21 березня у Харкові прогримів вибух. Невідомий жбурнув гранату "РГД-5" в приміщення аптеки.

Як повідомили у харківській поліції, від дій зловмисника ніхто не постраждав, адже інцидент стався близько 2:30 у Білостоцькому провулку.

З місця події вилучені уламки корпусу, кільце з чекою та інші речові докази.

Розпочате досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в ніч на 20 березня вибух прогримів і у Рівне. Невідомі зловмисники з гранатомету обстріляли приміщення місцевого управління поліції.