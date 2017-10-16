Невідомий напав на перехожих на станції лондонського метро Parsons Green: є загиблий
01:12, сьогодні 98 Читать новость на русском
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Невідомий чоловік накинувся з ножем на перехожих у лондонському метро на станції Parsons Green, де нещодавно відбувся теракт. Троє осіб отримали поранення.
Потерпілих госпіталізували до лікарні, однак один з них згодом помер, повідомляє Mirror.
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Скотленд-Ярд поки не пов’язує напад з тероризмом. Однак затримати нікого їм не вдалося.
Станція метро Parsons Green закрита на час проведення розслідування.
Варто зазначити, що саме на станції Parsons Green 15 вересня пролунав вибух, внаслідок чого поранення отримали майже 30 осіб.
Джерело: 24 Канал
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