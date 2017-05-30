Невідомий розстріляв людину у Києві: оголошений план "Перехоплення"

У Києві невідомий чоловік з авто марки "Ауді" застрелив перехожого, поліція оголосила план "Перехоплення".

Інцидент стався у Дарницькому районі столиці, повідомили у прес-службі Нацполіції в Києві.

"В 08:16 в чергову частину надійшло повідомлення від перехожого, який розповів: на вулиці Михайла Гришка невідомий з автомобіля "Ауді" зробив кілька пострілів в чоловіка і поїхав в напрямку проспекту Петра Григоренка", – йдеться у повідомленні.

Чоловік отримав вогнепальне поранення в спину, поранення виявилось несумісним з життям. Вбивця втік з місця події на червоному "Ауді", введено план "Перехоплення".

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