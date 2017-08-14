Невідомий вдерся до будинку Олени Мозгової, залишивши після візиту сліди крові

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Відомий український продюсер Олена Мозгова стала жертвою проникнення в будинок.
Про це Олена Мозгова повідомила у Facebook.
Неприємність сталась, коли нікого із власників будинку не було вдома.
Шикарний маєток Олени Мозгової
Після повернення до помешкання Олена Мозгова побачила розбите вікно на другому поверсі маєтку. Під час проникнення зловмисник поранився. Сліди крові були розхляпані по всьому паркету.
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За словами українського продюсера, злодій нічого не взяв та покинув будинок через балкон.
"Так і не зрозуміла мети цього "дружнього візиту", – прокоментувала подію Олена Мозгова.