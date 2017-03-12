Невідомий відкрив стрілянину у кафе на Донеччині

Уночі проти 12 березня в одному з кафе Великоновосілківського району Донецької області чоловік відкрив вогонь, в результаті чого поранень зазнав відвідувач.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Зазначається, що тієї ночі чоловік 1974 року народження відпочивав у місцевому кафе, однак у той час інший відвідувач 1992 року народження розпочав стріляти по кахельній підлозі.

У результаті плитка розлетілася та її осколками було поранено потерпілого.

У зв’язку з тим його було негайно госпіталізовано, де було надано медичну допомогу.

За словами лікарів, що поранення було спричинено осколками.

Зауважимо, що наразі життю чоловіка нічого не загрожує та він перебуває вдома.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від трьох до семи років.

Зараз триває досудове розслідування.

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