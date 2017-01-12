Невідомий вистрелив в зятя президента Грузії прямо в центрі Тбілісі

У Тбілісі невідомий вистрелив в зятя президента Грузії – Мінді Гогочурі.

Відомо, що постраждало вже доправили до лікарні. Проте в якому він перебуває стані – поки не відомо, пише "Руставі 2".

На місце події прибули співробітники правоохоронних органів, а також експерти-криміналісти.

У МВС Грузії підтвердили інформацію про поранення Гогочурі. За даним фактом порушено кримінальну справу. Розслідування ведеться за статтею про умисне заподіяння шкоди здоров'ю та незаконне придбання/зберігання вогнепальної зброї.

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