  • укр
  • рус
02:11
12 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Синдром Жириновського. Комедіант Захарова міняє професію
Вєсті Кремля
21:18, 11 січня
Вєсті.UA. Путін-восьминіг. Згадати
Вєсті.UA
19:03, 11 січня
Розслідування: як НБУ продав колекторам кредитів на величезну суму
ЦРУ
22:02, 10 січня
Випуск новин за 23:00: Прогнози економістів. Погіршення погодних умов
Випуск новин
00:22, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Невідомий вистрелив в зятя президента Грузії прямо в центрі Тбілісі

02:06, сьогодні 13 Читать новость на русском
Постраждалого доправили до лікарні
Постраждалого доправили до лікарні / sputnik-georgia.ru

У Тбілісі невідомий вистрелив в зятя президента Грузії – Мінді Гогочурі.

Відомо, що постраждало вже доправили до лікарні. Проте в якому він перебуває стані – поки не відомо, пише "Руставі 2".

На місце події прибули співробітники правоохоронних органів, а також експерти-криміналісти.

У МВС Грузії підтвердили інформацію про поранення Гогочурі. За даним фактом порушено кримінальну справу. Розслідування ведеться за статтею про умисне заподіяння шкоди здоров'ю та незаконне придбання/зберігання вогнепальної зброї.

Читайте також: У Києві вночі розстріляли чоловіка

Теги: Кримінал Зброя Грузія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
11 січня, 12:31 Фантастична історія тенісиста, який змінив олімпійський спорт на параолімпійський
Оксана Тропотяга
Перший брифінг Трампа, торгова марка невістки Порошенка, – головне за добу
11 січня, 22:48 Перший брифінг Трампа, торгова марка невістки Порошенка, – головне за добу
1168
2017: крах
11 січня, 22:37 2017: крах "ДНР" или еще один год надежд
Олексій Нікольський 1623
Як завести машину в мороз: поради експерта
11 січня, 21:01 Як завести машину в мороз: поради експерта
Анна Косинська 2257
Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність
11 січня, 20:01 Вже не ФОП: як закрити підприємницьку діяльність
Яніна Ткачук 1 2112
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Терористи Донбасу відповіли Савченко щодо обміну полоненими
10 січня , 14:03
Російські військові навчання "Кавказ-2016" увійшли в активну фазу, – розвідка
7 вересня 2016 , 11:04 7
Ми не можемо працювати в одній команді з корумпованими людьми, – Супрун про Держсекретаря МОЗ
 7 грудня 2016 , 23:15
Чоловіка у військовій формі порізали ножем: з’явилося відео
5 вересня 2016 , 19:58
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук