Невідомий вистрілив у будівлю суду в Києві

Напередодні увечері невідома особа вистрілила у вікно робочого кабінету Київського окружного адміністративного суду.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
За словами правоохоронців, що виїхали на місце інциденту, до них звернулася суддя.
Жінка зауважила, що, перебуваючи на робочому місці, вона помітила у верхній частині склопакету невеликий отвір, а між склопакетами – предмет, схожий на кулю.
Відтак, представники поліції його вилучили та направили на експертизу.
Крім того, відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають заходи щодо встановлення та затримання правопорушника.
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