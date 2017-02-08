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АВДІЇВКА ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Невідомий вистрілив у будівлю суду в Києві

21:54, 7 лютого 211 Читать новость на русском
Отвір у вікні помітила суддя
Отвір у вікні помітила суддя / ГУ НП

Напередодні увечері невідома особа вистрілила у вікно робочого кабінету Київського окружного адміністративного суду.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За словами правоохоронців, що виїхали на місце інциденту, до них звернулася суддя.

Куля, обстріл, суд, Київ

Жінка зауважила, що, перебуваючи на робочому місці, вона помітила у верхній частині склопакету невеликий отвір, а між склопакетами – предмет, схожий на кулю.

Відтак, представники поліції його вилучили та направили на експертизу.

Куля, обстріл, суд, Київ

Крім того, відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають заходи щодо встановлення та затримання правопорушника.

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Теги: Україна Поліція Київ Кримінал Судді
Джерело: 24 Канал
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