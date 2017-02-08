Невідомий вистрілив у будівлю суду в Києві

Напередодні увечері невідома особа вистрілила у вікно робочого кабінету Київського окружного адміністративного суду.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

За словами правоохоронців, що виїхали на місце інциденту, до них звернулася суддя.

Жінка зауважила, що, перебуваючи на робочому місці, вона помітила у верхній частині склопакету невеликий отвір, а між склопакетами – предмет, схожий на кулю.

Відтак, представники поліції його вилучили та направили на експертизу.

Крім того, відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають заходи щодо встановлення та затримання правопорушника.

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