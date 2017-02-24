Невідомий з гранатомету обстріляв будинок у Києві

У Дарницькому районі столиці на дачному масиві Осокорки власник одного з будинків виявив на горищі фрагмент заряду від гранатомета РГД-22 і викликав правоохоронців.
Як повідомляє прес-служба поліції Києва, у недобудованому будинку правоохоронці виявили та вилучили хвостовик від патрону ручного гранатомета.
За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.
Наразі триває досудове розслідування.
Слідчі встановлюють походження вилученого хвостовика патрону від гранатомету та мотиви скоєного.
До слова, в результаті інциденту ніхто не постраждав.
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