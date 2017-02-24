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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Невідомий з гранатомету обстріляв будинок у Києві

21:02, сьогодні 364 Читать новость на русском
На горищі господар виявив фрагмент заряду від гранатомета РГД-22
На горищі господар виявив фрагмент заряду від гранатомета РГД-22 / ГУ НП

У Дарницькому районі столиці на дачному масиві Осокорки власник одного з будинків виявив на горищі фрагмент заряду від гранатомета РГД-22 і викликав правоохоронців.

Гранатомет, Київ, поліція

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, у недобудованому будинку правоохоронці виявили та вилучили хвостовик від патрону ручного гранатомета.

Гранатомет, Київ, поліція

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.

Гранатомет, Київ, поліція

Слідчі встановлюють походження вилученого хвостовика патрону від гранатомету та мотиви скоєного.

До слова, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Читайте також: Хлопець намагався пронести вибухівку до Урядового кварталу в Києві

Теги: Україна Зброя Поліція Кримінал Київ
Джерело: 24 Канал
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