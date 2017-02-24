Невідомий з гранатомету обстріляв будинок у Києві

На горищі господар виявив фрагмент заряду від гранатомета РГД-22 / ГУ НП

У Дарницькому районі столиці на дачному масиві Осокорки власник одного з будинків виявив на горищі фрагмент заряду від гранатомета РГД-22 і викликав правоохоронців.