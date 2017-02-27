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Невмируща Nokia 3310: цікаві факти про культовий телефон

21:05, сьогодні 2196 Читать новость на русском
Nokia 3310 з'явиться у продажі у 2017 році
Nokia 3310 з'явиться у продажі у 2017 році / lifestyle.inquirer.net

Компанія HMD Global поверне на ринок легендарну Nokia 3310 вже у другому кварталі 2017 року.

"Новинка" коштуватиме 49 євро, матиме більший екран, тонший корпус і 2-мегапіксельну камеру, передає Gazeta.ua.

Як запевняють розробники, заряду батареї вистачить на 22 години розмов.

Поки оновлена версія ще не вийшла у продаж, ми вирішили згадати цікаві факти про легендарний телефон.

Міцна "цеглина"

Оригінальна Nokia 3310 важила 133 грами і мала 22 міліметри товщини. За свої габарити телефон називали "цеглиною". Nokia 3310 вважали найміцнішою, адже телефон не ламався навіть від сильних ударів.

via GIPHY

Набір опцій

Модель з'явилася на ринку у 2000 році. На той час Nokia 3310 обладнали значним переліком опцій: окрім функцій здійснення і прийому дзвінків, обміну SMS-повідомленнями, модель мала таймер, будильник, калькулятор, систему голосового набору, а також чотири гри – Snake II, Pairs II, Space Impact і Bantumi.

Читайте також: Фіни оновлять легендарну модель Nokia 3310

10 днів у режимі очікування

Власник міг обрати 35 стандартних мелодій для рингтону і чотири сигнали для SMS-повідомлень. Вперше у телефонах з'явився вібровиклик. Модель могла працювати у режимі очікування більше ніж 10 днів.

Шаблони для SMS

У телефоні вперше з'явився індикатор, який вказував на кількість символів у повідомленні. Загалом дозволялося вводити до 480 знаків у меседжах. Також Nokia 3310 мала шаблони текстів для SMS-повідомлень.

via GIPHY

Рекорди продажу

Nokia 3310 – найвдаліша модель в історії компанії, адже загалом було продано понад 200 мільйонів телефонів. До прикладу, найпопулярнішу модель iPhone (iPhone 6) придбали лише 75 мільйонів разів.

Окрім цього, телефон устиг знятися у декількох кінофільмах. Серед них "Джулія" (2008), "Гамбіт" (2012) та "Перш ніж я засну" (2014).

Копії культового телефону

Легендарна модель Nokia 3310 мала декілька модифікацій. Наприклад, азіатська версія – Nokia 3315 – мала вбудований редактор картинок для обміну SMS та можливість автоматичного блокування клавіатури. Nokia 3330 містила WAP (технологію, що використовується для запуску інтернет-додатків), одну додаткову гру, а також була випущена в іншому кольорі.

Теги: LifeStyle Nokia мобільні пристрої
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