Невже ми за це воюємо? – Луценко прокоментував блокаду Донбасу

Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував торгівельну блокаду окупованого Донбасу і порадив шляхи вирішення цієї ситуації.

Луценко вважає, що торгівельна блокада Донбасу зі зброєю – не відповідає нинішнім реаліям війни, в яких живе Україна. Адже в той час, як військові борються за український закон та українську землю, блокадники порушують цей закон.

Про це він заявив під час брифінгу у Києві 14 березня.

За що ми воюємо? За що воює Україна? За те, щоб закон діяв, як єдине правило на всій території країни. Не для того, щоб людина зі зброєю могла захопити адміністрацію, СБУ, аеропорт, а потім пів Донбасу. Не для того, щоб у кого зброя – той і правий,

– заявив він.

Генпрокурор зазначив, що якщо українців не влаштовує певний закон, то вони повинні апелювати до обраних народних депутатів. У випадку, коли закон не виконується, або виконується погано, тоді громада має право протестувати.

Читайте також: Інакше Росія нас роздавить, – Ярош прокоментував торгівлю з окупантами і блокаду

Майдан протестував проти беззаконня. Але він тиснув на владу. Не на економіку чи залізницю. Ніхто не перекривав Дніпро, бо річка тече не з України,

– відзначив Луценко.

В той же час він зізнався, що визнає ряд вимог блокадників. І закликав громадськість долучитися до моніторингу товарів через лінію розмежування.