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"Неясність", – у Путіна прокоментували майбутню зустріч з Трампом

15:25, сьогодні 392 Читать новость на русском
Російський Путін і
Російський Путін і "американський" Трамп / Соцмережі

Президент Росії Володимир Путін найближчим часом зателефонує американському колезі Дональду Трампу, однак зустрічі між обома лідерами найближчим часом очікувати не варто.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Ми очікуємо, що найближчими днями президент Путін зателефонує президенту Трампу, щоб привітати його зі вступом на посаду. Це протокольна необхідність,
– зазначив він.

За його словами, що зустріч між обома лідерами відбудеться так чи інакше, однак "поки жодних домовленостей і рішень щодо цього питання немає".

Я не сумніваюся, що Володимир Путін готовий до зустрічі Трампом. Але це не відбудеться найближчими тижнями. Давайте сподіватися на краще, на те, що ця зустріч відбудеться у найближчі місяці", - зауважив він. Трамп – президент США і, перш за все, його турбують американські справи. Це як наш президент, якщо ви запитаєте мене, що він буде робити завтра, після інавгурації , його будуть турбувати російські справи, тому що вони – пріоритет для президента Путіна,
– зауважив речник Путіна.

Крім того прес-секретар підкреслив, що наразі немає жодної ясності щодо місця або часу можливої зустрічі, однак цю тему може бути піднято під час телефонної розмови між обома лідерами.

Також голос Кремля заявив, що Трамп – не їхня людина, а "людина американська".

Напевно, велика помилка піддаватися певним ілюзіям щодо майбутнього наших відносин в тому плані, що майбутнє наших двосторонніх відносин буде вільним від суперечностей, від розбіжностей. Такого бути не може. Ми дійсно є двома найбільшими країнами у світі. І існувати без тертя, зіткнень інтересів ми не можемо?
– резюмував Пєсков.

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Теги: США Дональд Трамп Політика Новини Росії Володимир Путін
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