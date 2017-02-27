Неймовірна краса та ніжність: Анджеліна Джолі знялася у міні-фільмі

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі знялася в короткометражному фільмі, присвяченому новому аромату парфумерного французького Будинку "Guerlain".

Про це повідомляє журнал Новое Время.

Незважаючи на величезний професійний досвід в кіноіндустрії, Анджеліна знімається в рекламі бренду вперше.

Міні-фільм зняли для реклами аромату "Mon Guerlain". Автором міні-фільму, що отримав назву "Notes of a Woman", став американський режисер Терренс Малік. Зйомки відео проходили в Провансі, де збирають і вирощують ключовий інгредієнт у парфумерній композиції новинки – лаванду.

Кошти, виручені від співпраці з Будинком парфумерії, Анджеліна Джолі направить на благодійність.

Самий аромат "Mon Guerlain" з'явиться у продажу вже в березні цього року.

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