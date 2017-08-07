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Неймовірне поєднання: рецепт гаспачо із кавуна

10:36, сьогодні 442 Читать новость на русском
Рецепт гаспачо з кавуна
Рецепт гаспачо з кавуна / pexels.com

Холодний суп гаспачо у літню пору стає дуже популярним. Однак мало хто знає, що таку страву можна робити із кавуна і вийде не менш смачно.

Як правило, гаспачо готують з протертих помідорів і огірків. Однак кулінарія не стоїть на місці та класичні рецепти трансформуються в зовсім нові страви, пише Мarieclaire.

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Для приготвання гаспачо з кавуном нам потрібно:

Помідори – 6 штук

Кавун, нарізаний кубиками – 2 чашки

Огірки –2 штуки

Перець халапеньо – 1/2 штуки

Часник – 1 зубчик

Петрушка – 1/4 чашки

М'ята – 1/4 чашки

Червоний винний оцет – 1/4 чашки

Лайм – 2 штуки

Томатний сік – 1 склянка

Сир фета – 6 столових ложок.

Спосіб приготування:

Огірки та помідори очистити від шкірки та нарізати маленькими кубиками. Також подрібнити м'яту та петрушку. Кавун потрібно очистити від кісточок та також нарізати.

Усі інгредієнти висипади до чаші блендера, додати перець халапеньо, часник, винний оцет, томатний сік та сік лайма. Все збити до однорідної маси.

Суп подавати у глибоких тарілках, прикрасивши фетою.

Теги: LifeStyle Рецепти
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