Неймовірні роботи, – культовий голлівудський актор здивував новим професійним талантом

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В кінці липня на Vimeo без зайвого шуму з'явилася короткометражка під назвою "Мені потрібен був колір". У ній 55-річний актор Джим Керрі постав перед публікою як художник і скульптор.
За словами Керрі, батьківська фраза "Іди в свою кімнату і нікуди не виходь" для нього ніколи не звучала як покарання, тому що кімната для нього була "цілим світом", пише DTF.
У дитинстві актор писав вірші і малював скетчі, однак за фарби взявся тільки в останні роки, намагаючись "залікувати розбите серце" після особистої драми.
Близько 6 років тому Керрі почав малювати й картини в його будинку валялися всюди. Актор навіть їв на них. Судячи з усього, своїм документальним фільмом Керрі спробував показати людям базову цінність мистецтва.
Він заявив, що картини допомагають йому займатися самоаналізом, причому найчастіше зрозуміти їх сенс і сигнали закладені в них йому вдається тільки постфактум, через місяці та роки після роботи над ними.
Так чи інакше, мета мистецтва для Керрі – любов.
Ми хочемо показати себе світові, і ми хочемо, щоб нас хтось оцінив,
– додав Джим.
Хоча експерименти Керрі останніх років у живописі не були секретом, для багатьох цей виступ став своєрідним "камінг аутом".