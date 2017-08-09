Неймовірні роботи, – культовий голлівудський актор здивував новим професійним талантом

В кінці липня на Vimeo без зайвого шуму з'явилася короткометражка під назвою "Мені потрібен був колір". У ній 55-річний актор Джим Керрі постав перед публікою як художник і скульптор.

За словами Керрі, батьківська фраза "Іди в свою кімнату і нікуди не виходь" для нього ніколи не звучала як покарання, тому що кімната для нього була "цілим світом", пише DTF.

У дитинстві актор писав вірші і малював скетчі, однак за фарби взявся тільки в останні роки, намагаючись "залікувати розбите серце" після особистої драми.

Близько 6 років тому Керрі почав малювати й картини в його будинку валялися всюди. Актор навіть їв на них. Судячи з усього, своїм документальним фільмом Керрі спробував показати людям базову цінність мистецтва.

Він заявив, що картини допомагають йому займатися самоаналізом, причому найчастіше зрозуміти їх сенс і сигнали закладені в них йому вдається тільки постфактум, через місяці та роки після роботи над ними.

Так чи інакше, мета мистецтва для Керрі – любов.

Ми хочемо показати себе світові, і ми хочемо, щоб нас хтось оцінив,

– додав Джим.

Хоча експерименти Керрі останніх років у живописі не були секретом, для багатьох цей виступ став своєрідним "камінг аутом".