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Неймовірні тріумфи українських тенісистів: Долгополов вслід за Світоліною святкує перемогу

12:31, сьогодні 316 Читать новость на русском
Долгополов переміг господаря кортів у Цинцинатті
Долгополов переміг господаря кортів у Цинцинатті / Getty images

Український тенісист Олександр Долгополов став фіналістом кваліфікації Мастерсу в американському Цинцинатті.

Кваліфікацію останнього літнього Мастерса він відкрив перемогою.

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Боротьбу за основу він розпочав з 18-річним американцем Рейлі Опелькою.

Українець проводив свій перший хардовий матч після тривалої перерви і таки вигриз перемогу у господаря кортів – 6:4; 4:6; 7:6 (7:2).

Таким чином Олександр Долгополов вийшов до фіналу кваліфікації Мастерсу в американському Цинцинатті.

Нагадаємо, напередодні "перша ракетка" України Еліна Світоліна після тріумфу над переможницею цьогорічного Вімблдону Гарбі Мугурусою вийшла до фіналу престижних тенісних змагань Rogers Cup у серії Premier 5, що тривають у канадському Торонто.

Теги: Новини України США Теніс Олександр Долгополов
Джерело: 24 Канал
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