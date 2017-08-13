Неймовірні тріумфи українських тенісистів: Долгополов вслід за Світоліною святкує перемогу

Український тенісист Олександр Долгополов став фіналістом кваліфікації Мастерсу в американському Цинцинатті.

Кваліфікацію останнього літнього Мастерса він відкрив перемогою.

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Боротьбу за основу він розпочав з 18-річним американцем Рейлі Опелькою.

Українець проводив свій перший хардовий матч після тривалої перерви і таки вигриз перемогу у господаря кортів – 6:4; 4:6; 7:6 (7:2).

Таким чином Олександр Долгополов вийшов до фіналу кваліфікації Мастерсу в американському Цинцинатті.

Нагадаємо, напередодні "перша ракетка" України Еліна Світоліна після тріумфу над переможницею цьогорічного Вімблдону Гарбі Мугурусою вийшла до фіналу престижних тенісних змагань Rogers Cup у серії Premier 5, що тривають у канадському Торонто.