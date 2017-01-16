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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Незабаром в Криму можна буде дивитись українські канали

05:23, сьогодні 79
Закінчується будівництво телевежі у Чонгарі
Закінчується будівництво телевежі у Чонгарі / sockraina.com

На Чонгарі вже змонтовано 108 із 150 метрів телевежі, яка буде давати сигнал на анексований Крим.

Про це повідомив голова Генічеської РДА Олександр Воробйов на своїй сторінці в Facebook.

"Через невідомі сили, крізь вітер, дощ і мокрий сніг, 108 метрів з 150 інформаційної вишки на Чонгарі вже пробивають густий туман", – йдеться у повідомлення.

Прогнозують, що мовлення українських телеканалів на територію Криму з телевежі на Чонгарі розпочнеться до кінця зими.

Як пише Укрінформ, у відповідь з анексованого Росією Криму заявили, що мовлення українських медіа на територію півострова буде припинено як таке, що не відповідає російському законодавству.

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Теги: Україна ЗМІ Медіа Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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