Незабаром в Криму можна буде дивитись українські канали

На Чонгарі вже змонтовано 108 із 150 метрів телевежі, яка буде давати сигнал на анексований Крим.

Про це повідомив голова Генічеської РДА Олександр Воробйов на своїй сторінці в Facebook.

"Через невідомі сили, крізь вітер, дощ і мокрий сніг, 108 метрів з 150 інформаційної вишки на Чонгарі вже пробивають густий туман", – йдеться у повідомлення.

Прогнозують, що мовлення українських телеканалів на територію Криму з телевежі на Чонгарі розпочнеться до кінця зими.

Як пише Укрінформ, у відповідь з анексованого Росією Криму заявили, що мовлення українських медіа на територію півострова буде припинено як таке, що не відповідає російському законодавству.

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