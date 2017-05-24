Незаконна націоналізація "Приватбанку": НБУ обурений рішенням суду

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Національний банк України планує оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання націоналізації "Приватбанку" частково незаконною. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
"Національний банк обурений останніми рішеннями судів щодо нібито неправомірності входження держави в капітал "Приватбанку" та процедури bail-in", – мовиться у повідомленні.
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В НБУ також наголосили, що "всі рішення щодо "Приватбанку" були прийняті виключно в рамках спеціальної процедури, передбаченої статтею 41-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
"Національний банк звертатиметься до судів вищих інстанцій з оскарженням подібних неправосудних рішень та впевнений у законності проведеної процедури bail-in", – наголосили у прес-службі НБУ.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію "Приватбанку" частково незаконною.