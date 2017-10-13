Независимость Каталонии: что происходит в Испании

Абсолютно уникальные события происходили в Каталонии вечером минувшего вторника. Местная власть попыталась объявить независимость от Испании. И даже вроде бы сделала это. Но сам способ провозглашения долгожданной свободы от династии Бурбонов оказался в высшей степени небанальным.

Квантовая независимость

Глава Жениралитат (так называется каталонское правительство) Карлес Пучдемон за несколько дней до 10 октября пообещал в этот день провозгласить независимость своей провинции. К эпохальному событию готовились все – и простые каталонцы, и местные политики, и испанские власти, и, конечно, испанская полиция.

Сторонники каталонской независимости, захватив с собой флаги, плакаты, дудки и трещотки, вышли на одну из главных площадей Барселоны. Они собрались перед огромным экраном, на котором шла трансляция из здания парламента. До начала события они вели оптимистичные светские беседа, пили вино и курили марихуану.

Каталонские политики без конца вели переговоры, согласовывая текст декларации независимости и формат ее провозглашения. Они понимали, что любой неверный шаг в сторону независимости – и их тут же арестуют испанские полицейские. Такой же шаг в сторону от независимости – и от них отвернутся собственные избиратели. Политикам нужно было пропетлять между струйками.

Испанские руководители, не обладая возможностью превентивно повлиять на происходящее, приклеились к экранам телевизоров.

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Премьер-министр Мариано Рахой готовился в любой момент отдать приказ на арест лидеров сепаратистов.

Испанская полиция, массово завезенная в Каталонию, готовилась исполнить этот приказ, понимая, что это будет очень непросто. Дело в том, что парламент взяли в кольцо каталонские полицейские, которым раздали автоматы. Вполне вероятно, что испанским полицейским пришлось бы прорываться через этот кордон. Для этого им заблаговременно даже выдали несколько БТРов.

Как говорится в таких случаях, напряжение повисло в воздухе. Однако все пошло наперекосяк. Сначала ко всеобщему недоумению заседание парламента перенесли на час. Что случилось, никто толком не понимал. Сначала речь шла о том, что каталонское руководство ведет переговоры с кем-то из ЕС. Потом выяснилось, что сепаратисты не могут договориться о формулировках между собой.

Руководство Испании, многочисленные местные и привозные полицейские, а также простой народ извелся в ожидании. Через час Пучдемон все же вышел на трибуну. Минут двадцать он рассказывал о героической борьбе своего народа за свободу и независимость, ругал Испанию за то, что она не дает Каталонии спокойно жить и решать свою судьбу, ну а под конец своей речи произнес: "Каталония заслужила право быть свободной и демократической независимой республикой! ".

Все подумали, что это и есть провозглашение независимости. Народ на барселонских площадях взревел от радости, испанские власти и полицейские напряглись. Но, как выяснилось, зря. Следующей фразой Пучдемон объявил, что независимость "откладывается" до проведения переговоров с Испанией. Пучдемон быстро поблагодарил всех за внимание и куда-то ушел.

Я, когда следил за трансляцией, не понял, что произошло. Сначала подумал, что перевод неправильный. Стал смотреть другие источники. Выяснилось, что ничего не понял не только я, но и все остальные. Испанские власти сказали, что никак не могут реагировать на произошедшее, поскольку не понимают, что именно произошло.

Люди на площадях тоже не разобрались. Очевидцы говорят, что общее настроение там было таким: "Клуб Барселона уверенно ведет в финале Лиги чемпионов, но на последней минуте пропускает пять голов в свои ворота". В двух словах – разочарование и злость. Толпа уныло разбрелась по домам.

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Образовались только полицейские, которым в этот день не пригодились ни автоматы, ни БТРы. В соцсетях стали едко шутить, что Каталония приобрела независимость Шредингера – она одновременно есть и ее нет. Это отсылка к известному парадоксу квантовой механики, когда кот в ящике может быть одновременно в двух состояниях – и живым, и мертвым.

Ни на какие вопросы Пучдемон не отвечал, поэтому ясности со статусом Каталонии так и не прибавилось. В состоянии "ни рыба, ни мясо" Каталония вошла в новый день.

Все, однако, отлично понимают, что вечно так продолжаться не может. Это безумие очень скоро должно как-то закончиться.

"Испанский мир"

Уже на следующий день – в среду утром – премьер-министр Испании Мариано Рахой потребовал от каталонских властей дать ясный ответ – провозгласили они независимость или нет. На размышления он отвел Барселоне всего два дня.

Чтобы его позиция была совершенно ясной, премьер пригрозил ввести в действие 155 статью испанской конституции, если Барселона не даст за два дня ясного ответа или скажет, что независимость все-таки была провозглашена. Эта статья конституции отменяет региональную автономию, вводит в Каталонии прямое правление из Мадрида и открывает путь к аресту всего каталонского начальства.

Выступая в парламенте, Рахой дал понять, что диалог с сепаратистами, о котором они так мечтают, возможен только в одном случае – если они навсегда забудут о независимости.

Поскольку такой вариант Барселоне не подходит, то и диалога, очевидно, не будет. Карлес Пучдемон уже обвинил Мадрид в том, что вместо цивилизованного разговора оттуда доносятся лишь угрозы и ультиматумы. В какой-то степени, он прав: Рахой решил додавить ситуацию, и отступать не намерен. Если он начнет диалог, то признает, что каталонцы имеют право что-то требовать, а он так совсем не считает. Для него они – нарушители закона и опасные бунтовщики.

Глава Жениралитат уже ответил Рахою, что "испанский месседж для него ясен". Соответственно, надо думать, независимость все же будет провозглашена. На этот раз – нормально, без квантового шапито, устроенного во вторник. Проще говоря, додавить ситуацию решили и каталонцы.

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В результате мы получаем ситуацию двух баранов, которых столкнуться лбами на узком мосту через пропасть. Результаты таких столкновений, как правило, довольно плачевны для обеих сторон. Кстати, уже даже появилось зловещее предзнаменование.

12 октября – в день открытия Колумбом Америки – Испания отмечает свой национальный праздник – День Испанства. По сути, это День испанского мира, который отмечают во многих бывших колониях этого королевства.

В этот раз на пышный военный парад по случаю праздника не приехал ни один представитель Каталонии. От Наварры и Страны басков делегаций тоже не было. Но это еще не самое неприятное. Во время парада в пригороде Мадрида разбился истребитель "Еврофайтер", который летел с этого мероприятия на базу. Пилот, к сожалению, погиб.

В том, что катастрофа случилась прямо во время праздника по случаю Дня Испанского мира, в Каталонии многие увидели символ. Дескать, мир этот трещит по швам. При этом многие жители мятежного региона в этот день демонстративно вышли на работу, давая понять, что имперский испанский праздник таковым не считают и отмечать не собираются. Забавно, что в рабочие дни те же самые каталонцы постоянно бастуют и работу игнорируют.

Единственное праздничное мероприятие на улицах Барселоны устроили сторонники единства с Испанией из числа местных неонацистов. Две группы бритоголовых парней что-то не поделили и устроили в центре города массовую драку, разгромив одно из уличных кафе. Местные СМИ уточняют: участники побоища били друг друга стульями по головам. В общем, каждый отдыхает как умеет. За городом еще одна группа товарищей массово сжигала каталонские флаги, но там никто не пострадал.

Как бы то ни было, уже на этой неделе в вопросе испанского единства и каталонской независимости должна появиться какая-то ясность. Либо Барселона, Пучдемон и компания действительно провозгласят независимость и отпилятся от Испанского королевства, либо Мадрид введет в действие 155 статью конституции.

И то, и другое – довольно плохо. В первом случае Испании останется только силой подавлять бунт. Армия уже готовится предоставить королевской полиции логистическую помощь. Второй вариант предполагает ликвидацию самоуправления, что до этого делал только диктатор Франко.

В этом случае во всей Каталонии начнется уже очень серьезное восстание, всеобщая забастовка и черт знает что еще. Выходные в Барселоне и окрестностях обещают быть очень горячими.