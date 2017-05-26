Незламні кіборги: як українські військові захищали донецький аеропорт

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber
Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт!
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber
Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber
Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber
Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Три роки тому почалися бої за донецький аеропорт. 242 дні українські кіборги утримували летовище.
У ніч на 26 травня 2014 року озброєні терористи зайшли в донецький аеропорт, де ще перебували цивільні, і частково його захопили. Вже близько 11 години пролунав перший постріл. Український снайпер вбив терориста, що намагався збити український винищувач. Наступні півроку бої за аеропорт не вщухали.
Ворог хвилями розбивався об незламних кіборгів, намагався стерти укріплення постійним вогнем артилерії. Українські герої попри все, постійно імпровізуючи й змінюючи тактику, нищили терористів цілими чотами. Дорога до терміналів прострілювалася повністю, та кіборгам вдавалося навіть на ходу стріляти з танків.
В аеропорту разом працювали Сухопутні війська, десант, повітряні сили, спецпризначенці СБУ та, звісно, добровольці.
Бої за донецьке летовище завершилися, коли ворог знищив саму будівлю. За даними українського Генштабу, захищаючи аеропорт, загинуло 200 бійців, півтисячі зазнали поранень. Однак, скільки насправді українських солдатів полягло у боях за донецький аеропорт, досі не відомо.
Читайте також: Біля донецького аеропорту знову відновились бої, – Міноборони
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter