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Незламні кіборги: як українські військові захищали донецький аеропорт

20:47, сьогодні 136 Читать новость на русском

Три роки тому почалися бої за донецький аеропорт. 242 дні українські кіборги утримували летовище.

У ніч на 26 травня 2014 року озброєні терористи зайшли в донецький аеропорт, де ще перебували цивільні, і частково його захопили. Вже близько 11 години пролунав перший постріл. Український снайпер вбив терориста, що намагався збити український винищувач. Наступні півроку бої за аеропорт не вщухали.

Ворог хвилями розбивався об незламних кіборгів, намагався стерти укріплення постійним вогнем артилерії. Українські герої попри все, постійно імпровізуючи й змінюючи тактику, нищили терористів цілими чотами. Дорога до терміналів прострілювалася повністю, та кіборгам вдавалося навіть на ходу стріляти з танків.

В аеропорту разом працювали Сухопутні війська, десант, повітряні сили, спецпризначенці СБУ та, звісно, добровольці.

Бої за донецьке летовище завершилися, коли ворог знищив саму будівлю. За даними українського Генштабу, захищаючи аеропорт, загинуло 200 бійців, півтисячі зазнали поранень. Однак, скільки насправді українських солдатів полягло у боях за донецький аеропорт, досі не відомо.

Читайте також: Біля донецького аеропорту знову відновились бої, – Міноборони

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Україна АТО Війна на Донбасі Донецький аеропорт
Джерело: 24 Канал
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