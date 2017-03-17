Незвичайні екскурсії: як за хорошу плату можна побачити легендарний "Титанік"

Дев'ять пасажирів матимуть змогу спуститися на дно океану та побачити на власні очі "Титанік". Ціна такої послуги коштує 86 тисяч фунтів.

Про це розповіли на Sky News.

Круїз має відбутися у травні 2018 року і триватиме він вісім днім.

За планом, спочатку гелікоптер доставить пасажирів до опорної яхти на узбережжі Ньюфаундленду в Канаді. Там вони проведуть перші два дні та вчатимуть "Титанік" за допомогою запрошених дослідників, вчених і експедиції екіпажу.

Разом із туристами екіпаж спланує занурення, пасажирів навчать управляти гідролокатором і використовувати підводну систему навігації.

Лише на третій день круїзу туристів спустять на підводному човні на дно Атлантичного океану, на 4000 м, щоб вони мали змогу піднятися на борт знаменитого лайнера.

Варто зазначити, що з дня зіткнення "Титаніка" з айсбергом 15 квітня 1912 року минуло 105 років. Близько 1500 з 2224 пасажирів і членів екіпажу загинули.

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