Незвичний цех з виготовлення сурогатного алкоголю виявили у Харкові

Прокуратура викрила виробників сурогатного алкоголю. За попередніми даними, з підпільної гуральні реалізовували 40 тонн сурогату на місяць. Його розсилали поштою.

Як повідомили у обласній прокуратурі, підпільний цех розмістили в одному з домоволодінь та гаражах одного з харків'ян.

За попередніми даними, зловмисник також мав мережу пунктів прийому металобрухту. Саме там він реалізовував сурогат та обмінював алкоголь на метал. Крім того, пересилав продукцію поштою.

На території підпільного виробництва було виявлено близько 9 тонн рідини, схожої на спирт та понад 200 літрів готової продукції.

Крім того, прокуратурою та працівниками Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Нацполіції проводяться одночасні огляди 10 пунктів прийому металобрухту, де реалізовували спиртне.

За попередніми підрахунками, зловмисники щомісяця реалізовували близько 40 тонн сурогату.

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Нагадаємо, наприкінці 2016 року сурогатним алкоголем з Харківщини потруїлися сотні людей, десятки випадків виявилися летальними.