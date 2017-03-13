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БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

НФ вимагає нейтралізації впливу російського капіталу на ключові сектори української економіки

15:21, сьогодні 49 Читать новость на русском
Максим Бурбак
Максим Бурбак / nfront.in.ua

Фракція "Народний фронт" вимагає нейтралізації впливу російського бізнесу на українську економіку, особливо на стратегічно важливі її сектори.

Про це під час Погоджувальної ради заявив керівник фракції Максим Бурбак.

"Ми вимагаємо нейтралізації впливу російського капіталу на критичні сектори економіки, в тому числі на енергетику і фінансовий ринок і запровадження жорстких санкцій проти "Сбєрбанку", – наголосив Максим Бурбак.

Він назвав ганьбою дозвіл АМКУ щодо купівлі акцій "Чернівціобленерго" компаніям, які афільовані з російськими олігархами.

Вдумайтесь, що АМКУ надає погодження компаніям, афільованим з російськими олігархами-депутатами, які голосували за анексію Криму! Дозволяє отримати повний контроль над "Чернівціобленерго". Це ганьба!,
– підкреслив керівник фракції.

"Санкції і ще раз санкції проти агресора! Верховна Рада має виконувати свою частину роботи у цьому напрямку", – наголосив Бурбак, відзначивши необхідність розглянути зареєстровані в парламенті законодавчі ініціативи депутатів "Народного фронту" про запровадження візового режиму з Росією та законопроект про розширення санкцій.

Теги: Політика Санкції Україна-Росія Народний фронт Бурбак Максим Юрійович АМКУ Верховна Рада
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