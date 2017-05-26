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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Ні слави, ні честі: скільки росіян загинуло з початку АТО

Хроніки неоголошеної війни 18:00, сьогодні 242 Читать новость на русском

26 травня почалась активна фаза оборони донецького аеропорту. У той день була застосована наша авіація. Такої рішучості від України ніхто не очікував.

Сепаратисти з росіянами зазнали чи не найбільших втрат з початку АТО. Тіл було багато, наша авіація, спецпризначенці та звичайні солдати дали ворогу надзвичайно запеклий бій. Російських військових, яких відправили на зачисту аеропорту було знищено, а терористи настільки розгубились що не знайшли нічого кращого, ніж офіційно визнати їхню присутність. І сказати, що 33 труни уже готові до відправки в Росію.

В інтернеті було опубліковане відео, як вантажаться ці труни. І навіть стали відомі імена двох загиблих. Після цих подій сепаратисти та їх куратори будуть обережніші у заявах, але українські волонтери будуть продовжувати рахувати кількість росіян, які назавжди приєднаються до режиму припинення вогню.

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Так, за їхніми даними, на березень 2017 року на Донбасі загине щонайменше дві тисячі росіян.

За даними Союзу комітетів солдатських матерів Росії, їх буде трохи менше. Але суть від того не змінюється. Сотні російських солдат буде знищено підчас АТО, і це тільки за підтвердженими даними. На батьківщині їх продовжуватимуть ховати як собак, списуючи на "вибухи в казармах" або "втрати підчас навчань". Російський солдат не знайде в Україні ні слави, ні честі. Тільки кулю та поліетиленовий пакет, в якому його повезуть додому, щоб поховати вночі, як злодія.

Для розуміння подій весни 2014 року важливо розуміти менталітет їх учасників. Багато сепаратистів, особливо старшого віку, це люди, які банально сумували за Радянським Союзом з дешевою ковбасою, сильною владою та путівками в Крим. Вони хотіли повернення комунізму. І він ненадовго настав. І якщо взяти військовим шляхом Київ чи Харків їм було складно, то сепаратисти вирішили поставити більш реальну мету.

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28 травня було пограбовано філію супермаркету "Метро" в Донецьку. З магазину винесли буквально все, до чого змогли дотягнутись. Сепаратисти спростили ленінський лозунг "Грабуй награбоване" до простішого "Грабуй!" і одразу почали втілювати його в життя. А викрадені з магазину цукерки уже наступного дня будуть роздавати на мітингу в Донецьку.

У 2014 році сепаратисти пограбували гіпермаркет "Метро"

На жаль, така сама доля чекатиме на багато полишених будинків та квартир в Донецьку та Луганську. Грабунки, зґвалтування, віджими автомобілів та багато іншого стануть візитівкою терористів.

Але значно сумнішою новиною стане інша. 29 травня біля Слов’янська з використанням ПЗРК буде збито вертоліт МІ-8, на борту якого буде генерал Кульчицький. За його голову сепаратисти обіцяли 4 мільйона доларів. Більше, ніж за будь-якого іншого політика чи військового.

Сергій Кульчицький був справжнім бойовим генералом. Він першим дав зброю майданівцям, які захотіли поїхати в АТО. Він стояв у витоків добровольчого руху. Він не боявся ворога чи смерті і сам об’їзджав позиції своїх підлеглих. Він жив і харчувався разом з ними. Не вимагаючи генеральського комфорту. Жив, бився і помер як справжній солдат.

Генерал Сергій Кульчицький

Збиття наших літаків і вертольотів з ПЗРК траплялось усе частіше. Але доля убивць буде відповідною. Убивці Кульчицього будуть ліквідовані силами АТО. А інший любитель постріляти з ПЗРК – терорист "Бабай", – за даними ЗМІ, буде зґвалтований приїхавшими з Росії чеченцями.

У цей час росіяни будуть використовувати своїх союзників у Європі для подальшої дестабілізації. Так, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявить, що він жадає для угорців на Закарпатті подвійного громадянства та автономії. 40 угорських організацій напишуть про це листи.

Задовго до цього, 24 березня, заступник голови Держдуми Росії Володимир Жириновський напише офіційні листи до європейців з пропозицією по розділу України. Він запропонує Польщі забрати Волинь, Івано-Франскіськ, Львів, Рівне та Тернопіль, а Угорщині та Румунії – Закарпаття та Чернівці.

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Єдиним, хто проковтне наживку, буде прем’єр Угорщини. Його кволі спроби швидко будуть погашені міжнародним тиском. Але питання угорського сепаратизму на Закарпатті буде час від часу знову виникати. І 19 травня цього року голову Берегівської райради та його заступника буде затримано за підозрами у сепаратизмі. Це буде гарним уроком для усіх, до кого іще не дійшов зміст другої статті нашої Конституції.

Таким буде сьомий тиждень антитерористичної операції, яку дуже швидко назвуть війною. Війною за незалежність України. Ті події уже стали історією. І ми маємо її пам’ятати. Бо хто не пам’ятає свою історію – приречений повторити її знову.

Автор: Віталій Дейнега
Теги: АТО Війна на Донбасі Хроніки неоголошеної війни
Джерело: 24 Канал
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