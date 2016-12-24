Нічні розбірки на Закарпатті: підпал машини закінчився вбивством

В ніч на 23 грудня у Рахові, що на Закарпатті, нічні розбірки закінчились стріляниною.

Як йдеться у повідомленні на сайті губернатора Закарпаття, власник машини, яку намагалися підпалити, разом із другом убив палія на місці злочину.

Москаль уточнив подробиці інциденту.

На одній із міських вулиць двоє зловмисників пробрались на приватне подвір’я й почали обливати іномарку Audi A6 бензином.

Власник автівки побачив, що відбувається і з товаришем вибіг на вулицю, що завадити зловмисникам.

Одному з паліїв вдалось втекти, а іншого власник іномарки підстрелив з травматичного пістолета, переробленого під бойовий, а наздогнавши почали добивати руками і ногами. від отриманих травм горе-зловмисник помер.

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Москаль вже прокоментував цей інцидент.

Цей випадок має стати як сигналом для правоохоронців, які мусять нарешті навчитися розкривати підпали, так і для самих паліїв. Бо самосуд буває дуже жорстоким і страшним,

– цитує губернатора Закарпаття його прес-служба.

Поліція показала фото з кримінальних розбірок у Рахові.