"Нічний тролейбус": які маршрути курсуватимуть Києвом уночі (Інфографіка)

Столицею з п'ятниці, 30 грудня, розпочнуть курсувати три нічних тролейбуси та один нічний автобус у проміжку між 23 годиною вечора та 6 годиною ранку.

Про це повідомляється на сайті "Київпастрансу". Вартість проїзду у нічних маршрутах по Києву наразі становитиме 3 грн. Протягом 20 днів проводитиметься обстеження пасажиропотоку на тролейбусних маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н та автобусному маршруті №137. Остаточна економічно обгрунтована ціна буде встановлена після повного моніторингу роботи нових маршрутів у нічний час,

– відзначили у "Київпастрансі". Нічний громадський транспорт рухатиметься наступними маршрутами: Тролейбус № 91Н "Залізничний вокзал Центральний - вул. Милославська": вул. Симона Петлюри - вул. Жилянська - вул. Антоновича - бульв. Дружби народів - міст ім. Патона - просп. Соборності - просп. Миру - вул. Будівельників - просп. Визволителів - бульв. Перова - просп. Володимира Маяковського (до вул. Милославська) - просп. Володимира Маяковського - бульв. Перова - просп. Визволителів - вул. Будівельників - просп. Соборності - міст ім. Патона - бульв. Дружби народів - вул. Велика Васильківська - вул. Жилянська - вул. Шота Руставелі - вул. Саксаганського - вул. Симона Петлюри. Тролейбус № 92Н "Залізничний вокзал Південний - просп. Свободи": вул. Ползунова (в зворотному напрямку вул. Георгія Кірпи) - вул. Івана Огієнка - просп. Повітрофлотський - просп. Перемоги - вул. Данила Щербаківського - вул. Маршала Гречка - просп. Правди -просп. Василя Порика - просп. Свободи. Тролейбус № 93Н "Станція метро "Площа Льва Толстого" - вул. Чорнобильська": вул. Велика Васильківська - вул. Льва Толстого - вул. Володимирська - бульв. Тараса Шевченка - просп. Перемоги - просп. Академіка Палладіна - бульв. Академіка Вернадського - вул. Академіка Єфремова - вул. Чорнобильська - вул. Ірпінська - вул. Чорнобильська - вул. Академіка Єфремова - просп. Академіка Палладіна - просп. Перемоги - бульв. Тараса Шевченка - вул. Велика Васильківська. Автобус № 137 "Залізничний вокзал Центральний - станція метро "Харківська": вул. Симона Петлюри - вул. Жилянська - вул. Шота Руставелі (в зворотному напрямку - вул. Еспланадна - вул. Саксаганського) - вул. Басейна - бульв. Лесі Українки - вул. Кіквідзе - вул. Саперно-Слобідська - Південний міст - просп. Миколи Бажана - Дніпровська набережна - вул. Княжий затон - просп. Петра Григоренка - вул. Анни Ахматової - вул. Архітектора Вербицького - вул. Декабристів - станція метро "Харківська". Читайте також: На зимові свята Україною курсуватиме рекордна кількість додаткових поїздів: напрямки та дати

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter