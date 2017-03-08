Нічого не святкуватимемо, просто гарно проживемо цей день. Наскільки нам дозволяє війна, – волонтери

Терористи на Донбасі не думають зупинятися ні на мить, обстрілюючи позиції українських бійців. Такі події значно збільшують роботу для волонтерів, в тому числі медиків.

Вороги "вітають" українців більшою кількістю обстрілів.

Щомиті звучить сигнал на телефоні. Приходять повідомлення. Сьогодні я з острахом їх читаю, бо знаю, що найбільше нас "вітають" в святкові дні! Передайте хтось кацапам, що ми не святкуємо праздник 8 марта! Деколи поміж Госпітальєрських, приходять повідомлення з привітаннями. Я не зовсім розумію, з чим мене вітають. З Днем радянської жінки? Зі святом, коли на фронті інтенсивніше стріляють в моїх людей? Я розумію, роками звикли святкувати це сексистське свято. Дарувати тюльпани раз в рік жінкам. Ну, друзі, ну повалили ленінів, перейменували площі карлів марксів по Україні. Звільніться від пострадянських синдромів! Цінуйте жінок щодня. Не шукайте привід, аби зробити подарунок коханій... Цей день проведу зі своїми Госпітальєрками. Нічого не святкуватимемо, просто гарно проживемо цей день. Наскільки нам дозволяє війна,

– йдеться в дописі начальника медичного управління та реабілітації бійців Яни Зінкевич.

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До слова, сьогодні під обстріл бойовиків потрапив екіпаж відомої волонтерки.