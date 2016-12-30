Нічого святого. Терористи жорстоко закатували українського воїна та зняли все на відео

Бойовики вкотре довели свою аморальність та абсолютну відсутність людських цінностей. Вони жорстоко закатували українського бійця та зняли все це на фото та відео.

Нелюди, що воюють за так звані "республіки", активно поширюють це жорстоке відео. Ці кадри вже набули широкого резонансу у соцмережах.

Нардеп Ігор Мосійчук повідомив, що на цих жорстоких кадрах – Леонід Проводенко з позивним "Козак". Відео, на думку депутата, поширюють, аби налякати українських захисників.

"Думали злякаємося коли побачимо як по-звірячому вони познущалися над тілом вбитого патріота. Ні не злякаємося і обов'язково помстимося! Горіти вам, виродки, в пеклі! Перед смертю "Козак" зарізав двох ворогів", – написав нардеп.

Читайте також: Терористи вбили трьох українських полонених бійців