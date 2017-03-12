Нідерланди вислали з країни чергового турецького міністра, Туреччина скаржиться на нацизм

Політичний скандал між Туреччиною та Нідерландами набирає обертів. Після того як офіційний Амстердам відмовився приймати літак турецького міністра закордонних справ Мевлюта Чавушоглу, з країни була вислана і міністр у справах сім'ї та соціальної політики Фатма Бетюль Сайян Кайю.

Вона приїхала до Нідерландів на автомобілі з Німеччини і намагалась потрапити до генконсульства своєї країни у Роттердамі, однак поліція спровадила її у зворотному напрямку до німецького кордону, передає Reuters.

Світ повинен зайняти позицію в ім'я демократії проти цього фашистського акту! Така поведінка проти міністра-жінки ніколи не може бути прийнятною,

– заявила Фатма Бетюль Сайян Кайю.

Netherlands is violating all international laws, conventions and human rights by not letting me enter Turkish Consulate in Rotterdam — Dr.Betül Sayan Kaya (@drbetulsayan) 11 березня 2017 р.

VİDEO ️ Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, Almanya'ya dönmesini isteyen Hollanda polisine böyle cevap verdi... pic.twitter.com/w3meOmxhW7 — TRT HABER (@trthaber) 12 березня 2017 р.

Video shows Turkish Family Minister Betül Sayan Kaya being escorted from the Turkish consulate in #Rotterdam pic.twitter.com/0cNpTeyg1Z — Arrestatieteam ? (@arrestatieteamz) 12 березня 2017 р.

Такі дії на заборону публічних виступів турецьких міністрів у Нідерландах місцева влада пояснила тим, що з цими політиками та дипломатами "неможливо працювати в політичному просторі". Тому після недопуску в країну очільника турецького МЗС візити інших міністрів є небажаними.

Відповідь Туреччини на такі дії теж була миттєвою. У Стамбулі заявили, що голландський посол може "не поспішати повертатися з відпустки" у країну. А ще перед тим назвали нідерландців послідовниками фашистів та нацистів.

Свого часу таких епітетів "заслужили" і німецькі політики, які теж виступили проти відвідин Президента Туреччини Ердогана Німеччини. На це міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що Президент Туреччини "пересік червону лінію, яку не можна перетинати".

Слід зазначити, що міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу мав намір виступити у Роттердамі на мітингу перед вихідцями з Туреччини. Він планував агітувати їх голосувати за поправки до Конституції, які мають посилити повноваження президента Таїпа Ердогана.

Після цього під стінами будівлі консульства у Роттердамі розпочались масові мітинги та сутички.