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Нігерійський військовий літак "випадково атакував" табір біженців: десятки загиблих

13:10, сьогодні 390 Читать новость на русском
Літаки нігерійських ВПС
Літаки нігерійських ВПС / telegraph.co.uk

Нігерійський військовий літак під час силової операції проти бойовиків угруповання "Боко Харам" переплутав цілі та атакував табір біженців неподалік кордону з Камеруном.

Як повідомляє видання The Telegraph з посиланням на місцевих чиновників, в результаті бомбардування у вівторок, 17 січня, загинуло понад сто осіб, в тому числі 20 волонтерів "Червоного Хреста".

Видання також зазначає, що інцидент підтвердили у військовому командуванні Нігерії.

До слова, у жовтні бойовики "Боко Харам" випустили з полону 21 школярку з понад 200, викрадених у 2014 році із школи в містечку Чібок.

Теги: Нігерія Жертви
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