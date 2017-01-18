Нігерійський військовий літак "випадково атакував" табір біженців: десятки загиблих

Нігерійський військовий літак під час силової операції проти бойовиків угруповання "Боко Харам" переплутав цілі та атакував табір біженців неподалік кордону з Камеруном.

Як повідомляє видання The Telegraph з посиланням на місцевих чиновників, в результаті бомбардування у вівторок, 17 січня, загинуло понад сто осіб, в тому числі 20 волонтерів "Червоного Хреста".

Видання також зазначає, що інцидент підтвердили у військовому командуванні Нігерії.

До слова, у жовтні бойовики "Боко Харам" випустили з полону 21 школярку з понад 200, викрадених у 2014 році із школи в містечку Чібок.