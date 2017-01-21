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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ніхто не ідеальний. Американська супермодель показала свої стегна без фотошопу

11:45, сьогодні 1674 Читать новость на русском
Модель не приховує недоліків
Модель не приховує недоліків / Getty images

Відома американська модель Кріссі Тейген, яка нещодавно стала мамою, не приховує своїх недоліків. Нещодавно вона оприлюднила у соцмережах фото своїх розтяжок.

Жінка опублікувала фото своїх "неідеальних стегон" і коротко прокоментувала "пофіг".

Нагадаємо, Тейген відома відсутністю комплексів та виставлянням пікантних частин тіла напоказ. На церемонію American Music Awards модель одягла аж надто відверту сукню. При цьому вона не одягла білизни, тож під час руху моментами оголялись її інтимні місця.

Теги: LifeStyle мода
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