Ніхто не ідеальний. Американська супермодель показала свої стегна без фотошопу

Відома американська модель Кріссі Тейген, яка нещодавно стала мамою, не приховує своїх недоліків. Нещодавно вона оприлюднила у соцмережах фото своїх розтяжок.

Жінка опублікувала фото своїх "неідеальних стегон" і коротко прокоментувала "пофіг". Whatevs pic.twitter.com/D67Qtt12gv — christine teigen (@chrissyteigen) 19 січня 2017 р. Нагадаємо, Тейген відома відсутністю комплексів та виставлянням пікантних частин тіла напоказ. На церемонію American Music Awards модель одягла аж надто відверту сукню. При цьому вона не одягла білизни, тож під час руху моментами оголялись її інтимні місця.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter