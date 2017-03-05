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Nike випустив першу колекцію одягу для дівчат з формами

20:23, сьогодні 1142 Читать новость на русском
Nike
Nike "Plus Size" / www.nike.com

Спортивний бренд Nike запустив першу у своїй історії колекцію одягу "Plus Size". До неї увійшли більше 200 моделей одягу для жінок з великими формами.

До колекції "Plus Size" увійдуть куртки, сорочки, шорти, штани та нижня білизна. Про це вони повідомляють на своєму сайті.

Такий формат одягу з'явився вперше, проте у липні минулого року для "Plus Size" випустили нижню білизну. Модель Палома Елсессер взяла участь у рекламній кампанії спортивних бюстгальтерів Nike для жінок з великими грудьми.

Компанія спортивного одягу активно розвиває програму на підтримку жінок.

Nike розуміє, що зараз жінки сильні, сміливі і відверті, як ніколи раніше. У нинішньому світі спорт для жінки — це не те, чим вона займається, це те, хто вона є. Зараз дні, коли ми повинні додавати жінка перед словом спортсмен закінчені. Настав період, коли жінка і є спортсмен,
– відзначають представники бренду.

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Теги: Здорове життя
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