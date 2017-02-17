Ніколь Кідман з'явилась у спокусливому сеті фотографа з українським корінням

Відома голлівудська акторка Ніколь Кідман стала музою нової фотосесії Олени Ємчук.
Фото з'явились на сторінках американського глянцю "The Edit".
49-річна кінозірка продемонструвала у фотосесії елегантні образи, які підібрала для зйомки стиліст Трейсі Тейлор. На знімках ніколь Кідман позувала у вбранні з нової колекції Valentino, Jil Sander, Johanna Ortiz та Eugenia Kim.
Фотограф Олена Ємчук – американський фотограф українського походження. У мистецьких колах її називають гранд-дамою модної фотографії.
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