Ніколь Кідман з'явилась у спокусливому сеті фотографа з українським корінням

Відома голлівудська акторка Ніколь Кідман стала музою нової фотосесії Олени Ємчук.

Фото з'явились на сторінках американського глянцю "The Edit".

49-річна кінозірка продемонструвала у фотосесії елегантні образи, які підібрала для зйомки стиліст Трейсі Тейлор. На знімках ніколь Кідман позувала у вбранні з нової колекції Valentino, Jil Sander, Johanna Ortiz та Eugenia Kim.

Фотограф Олена Ємчук – американський фотограф українського походження. У мистецьких колах її називають гранд-дамою модної фотографії.

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