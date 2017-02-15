Німеччина ініціює зустріч у "Нормандському форматі"

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вважає доцільним провести зустріч "Нормандського формату" на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Про це заявив в середу на брифінгу представник МЗС країни Себастьян Фішер, повідомляють РИА Новости.

Міністр закордонних справ запросив своїх колег з Франції, Росії та України провести зустріч в "нормандському форматі", яка відбудеться на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки,

– сказав Фішер.

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