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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СЕРГІЙ ЖАДАН

Німеччина ініціює зустріч у "Нормандському форматі"

16:22, сьогодні 351 Читать новость на русском
Нормандський формат
Нормандський формат / 24 Канал

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вважає доцільним провести зустріч "Нормандського формату" на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

Про це заявив в середу на брифінгу представник МЗС країни Себастьян Фішер, повідомляють РИА Новости.

Міністр закордонних справ запросив своїх колег з Франції, Росії та України провести зустріч в "нормандському форматі", яка відбудеться на полях Мюнхенської конференції з питань безпеки,
– сказав Фішер.

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Теги: Україна Нормандський формат
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