Німеччина виділить Україні значну суму

Німеччина виділить 4,5 мільйони євро для допомоги українським переселенцям.

Про це повідомляє сайт Посольства ФРН в Києві.

Кошти надійдуть у рамках програм Червоного Хреста для допомоги найбільш потерпілим у війні українцям. А саме людям похилого віку, особам з інвалідністю, самотнім матерям та батькам і членам багатодітних сімей.

Всього планують допомогти п'яти тисячам переселенців, які наразі живуть на Харківщині. Їм роздадуть ваучери на продукти та медикаменти.

Читайте також: Історії біженців різних поколінь: зворушливе відео