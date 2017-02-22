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ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА СУТИЧКИ В КИЄВІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН

Німеччина виділить Україні значну суму

00:03, сьогодні 200 Читать новость на русском
Україна – Німеччина
Україна – Німеччина / forbes.net.ua

Німеччина виділить 4,5 мільйони євро для допомоги українським переселенцям.

Про це повідомляє сайт Посольства ФРН в Києві.

Кошти надійдуть у рамках програм Червоного Хреста для допомоги найбільш потерпілим у війні українцям. А саме людям похилого віку, особам з інвалідністю, самотнім матерям та батькам і членам багатодітних сімей.

Всього планують допомогти п'яти тисячам переселенців, які наразі живуть на Харківщині. Їм роздадуть ваучери на продукти та медикаменти.

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Теги: Політика Україна гроші
Джерело: 24 Канал
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