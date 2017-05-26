Німеччина відмовилась видавати Україні одіозного банкіра через "тиск" та хворобу екс-службовця

Німеччина відмовила Україні в екстрадиції екс-голови правління "Укрсоцбанку" Бориса Тимонькіна.

Про це повідомив заступник генпрокурора Євген Єнін. Причина відмови – нібито через тиск, який під час допиту Тимонькіна чинили українські прокурори. А ще через хворобу банкіра.

Нагадаю, Тимонькіна затримали в Німеччині ще два роки тому. Його підозрюють у відмиванні грошей для бізнесмена Сергія Курченка. Згодом німецький суд відпустив банкіра під заставу, після чого Тимонькін звернувся до влади з проханням надати йому статус біженця.

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Нагадаємо, 14 червня Бориса Тимонькіна зняли з літака і затримали у Німеччині.



У 2013 році він займав крісло заступника голови наглядової ради групи компаній ВЕТЕК Сергія Курченка.