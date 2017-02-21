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Німеччина відправила в Литву важку військову техніку

19:40, сьогодні 285 Читать новость на русском
Танк Leopard
Танк Leopard / Getty Images

Німеччина 21 лютого направила 20 бойових машин піхоти Marder у Литву.

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Ще 6 танків Leopard 2 відправили у Литву 20 лютого. Техніка попрямувала на базу в литовській Руклі.

Таким чином Німеччина завершила матеріальне забезпечення військової бази в Руклі. З середини січня в Литву було відправлено 120 контейнерів військових вантажів і 200 транспортних засобів.

Також близько 300 німецьких солдатів вже прибули на базу, ще 150 будуть передислоковані туди найближчим часом.

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Нагадаємо, Німеччина буде здійснювати командування міжнародним союзницьким батальйоном НАТО в Литві. Рішення про перекидання чотирьох батальйонів НАТО на східний фланг в країни Балтії і Польщі Альянс прийняв ще у липні 2016-го.

Теги: Литва НАТО
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