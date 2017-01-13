Німеччина йде на хитрість задля візиту санкційного російського міністра

Міністр сільського господарства Росії Олександр Ткачов, який перебуває під санкціями, відвідає Берлін для участі у зустрічі міністрів сільського господарства країн G20, натомість Німеччина за допомогою дипломатичних лазівок йому у цьому всіляко сприятиме.

Як пише DW, російський чиновник може приїхати в Німеччину 22 січня для зустрічі зі своїм німецьким колегою Крістіаном Шмідтом.

Зазначається, що російський посадовець перебуває у списку осіб, проти яких Євросоюз запровадив санкції після анексії Криму, але пори те те, що Ткачову заборонено перебувати на території Євросоюзу, міністерство закордонних справ Німеччини все ж планує прийняти російського міністра.

Задля цього уряд країни навіть підвищив рівень запланованого заходу, надавши їй статус засідання членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ).

Ресурс наголошує, що санкційним учасникам зустрічей на міністерському рівні та вище в рамках ОБСЄ Рада Європи надає обмежений дозвіл на в'їзд.

Крім того повідомляється, що Міністерство продовольства та сільського господарства ФРН в письмовій формі підтвердило готовність оплатити дводенне перебування в готелі російського міністра, щоправда у МЗС країни поки цю інформацію не підтвердили.

Зауважимо, посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив надію, що при цьому Берлін не допустить порушення санкційного режиму.

RUS Agrarminister bald in Berlin? Gehen davon aus, dass die Bundesregierung die EU-Sanktionen strikt einhalten wird https://t.co/7kFj4Xzgm9 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 13 січня 2017 р.

Як відомо, вже не вперше в Німеччині порушують режим санкцій: у жовтні минулого року помічник президента Росії Владислав Сурков, який перебуває під санкціями Євросоюзу, потрапив на зустріч "нормандської четвірки" в Берліні. Тоді в німецькому уряді послалися на виняток у зв'язку з тим, що на територію ЄС заборонено в'їзд представникам бойовиків Донбасу.

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