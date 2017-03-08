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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Німеччина задумалась над послабленням санкцій проти Росії

14:06, сьогодні 109 Читать новость на русском
Зігмар Габріель
Зігмар Габріель / Getty Images

Голова МЗС Німеччини Зігмар Габріель не виключає зняття санкцій з Росії у разі, якщо буде відчутно прогрес у виконанні нею Мінських домовленостей.

Таку заяву він зробив у коментарі польському виданню Gazeta Wyborcza.

"Наша позиція була та є такою: якщо за активної участі Москви буде дійсно позитивний, відчутний прогрес у виконанні Мінських домовленостей, ми також повинні розглянути поступове послаблення санкцій, накладених на Росію у зв'язку з діями у Східній Україні", – наголосив він.

Щоправда, за його словами, ситуація на Донбасі наразі продовжує залишатися "стабільно складною", а тому про значну реалізацію досягнутих у Мінську домовленостей поки не може йти мови.

Крім того, Зігмар Габріель підкреслив, що навіть якщо це і станеться, то послаблять лише ті санкції, які було запроваджено щодо Кремля у зв'язку з його агресією на Донбасі.

"Санкції через захоплення Криму не мають з ними нічого спільного. Їх було накладено через незаконну анексію Кримського півострова, і я не знаю нікого, хто б виступав або навіть розмірковував про їхнє скасування", – заявив голова німецького зовнішньополітичного відомства.

Читайте також: Порошенко пояснив, чому ЄС має ввести нові санкції проти Росії

Теги: Політика Санкції Україна-Росія Новини Росії Мінські домовленості
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