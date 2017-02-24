Німеччина звернулась до США та Росії з важливою заявою щодо ядерної зброї

У відповідь на висловлювання глави Білого дому Дональда Трампа про намір розширити ядерний арсенал США, Берлін закликав Вашингтон і Москву до прямих переговорів про роззброєння

Коментувати конкретні слова Трампа в німецькому уряді відмовилися, пояснивши це тим, що президент США не сказав нічого докладного про плани та про те, як він їх собі уявляє, пише Deutsche Welle.

Наше бажання і наш заклик до обох великих ядерних держав – щоб вони продовжили діалог один з одним,

– заявив представник міністерства закордонних справ Німеччини.

За його словами, буде краще, якщо контакти будуть відбуватися "не тільки через Twitter або інтерв'ю", а безпосередньо, "оскільки справа стосується дуже важливих питань безпеки Європи й світу".

Читайте також: Трамп звинуватив Росію у порушенні важливого договору