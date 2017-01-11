Німецькі ліворадикали виступають проти американських танків у Європі

Німецька партія "лівих", домовившись із декільками десятками ліворадикальних угрупувань, заявила про проведення у Бремергафені демонстрації протесту проти переміщення танків США на територію Східної Європи.
Про це пише Борис Немировський у своїй статті "Марш "Залізної бригади": кому в Європі "муляють очі" танки США".
Автор також зазначає, що перекидання військової потуги Сполучених Штатів не подобається і бранденбурзьким політикам із правлячої в Німеччині Соціал-демократичної партії (СДПН).
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Шеф бранденбурзького відділення партії "лівих" Крістіан Герке висловився про те, що подібні пересування лише провокують Росію, зазначається у публікації. Політик також додав, що "танки миру не несуть".
Його колега, Дитмар Войдтке, який очолює в Бранденбурзі СДПН, висловився трохи обачніше.
Нікому не допоможе, якщо з обох боків уздовж кордону їздитимуть танки,
– сказав Войдтке.
На його думку, слід налагоджувати діалог із Росією.
Нагадаємо, 6 січня до Німеччини прибуло судно з американськими танками в рамках розміщення у Східній Європі 3-ої бронетанкової бригадної бойової групи 4-ої піхотної дивізії США.
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